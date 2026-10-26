Bleach, l'anime si conclude dopo oltre 20 anni: una scena mostra il futuro di Ichigo e Rukia

Dopo 22 anni di storia televisiva, Bleach si prepara a chiudere un capitolo fondamentale del suo percorso. L'ultimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity porterà sullo schermo l'epilogo del manga di Tite Kubo, con un salto temporale di dieci anni che mostrerà come sono cambiati i protagonisti e i tre mondi al centro della storia.

Bleach, quando esce l'ultimo episodio

Le prime immagini e la sinossi ufficiale dell'episodio 50 sono state diffuse alla vigilia della sua uscita. La battaglia contro Yhwach, conclusa nell'episodio precedente, lascia così spazio alle conseguenze della guerra e a un futuro che sembrava finalmente destinato alla pace. Ma proprio quando la ricostruzione della Soul Society è ormai completata, qualcosa torna a minacciare l'equilibrio raggiunto.

L'episodio conclusivo, intitolato Death & Strawberry, è previsto negli Stati Uniti su Hulu e tramite Disney+ lunedì 26 ottobre alle 23:30, ora della costa orientale. La puntata adatterà l'epilogo del manga originale, ambientato dieci anni dopo la Grande Guerra per la protezione del Re delle Anime.

La sinossi descrive una Soul Society ancora segnata dalla devastazione del conflitto, ma ormai avviata verso una nuova stabilità: "Sono passati dieci anni dalla battaglia conosciuta come la Grande Guerra per proteggere il Re delle Anime. Il Seireitei, ridotto in cenere durante il feroce scontro contro Yhwach, si è gradualmente ripreso e ha ritrovato la pace con il progredire della ricostruzione".

Il momento scelto per raccontare il futuro non è casuale. La cerimonia di nomina dei nuovi capitani delle Tredici Squadre di Guardia di Corte coincide con il completamento dell'ultima area da ricostruire. Un passaggio simbolico, che dovrebbe segnare l'inizio di una fase nuova per la Soul Society.

La tranquillità, però, dura poco. La sinossi anticipa che proprio durante la cerimonia il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo rileva una pressione spirituale inquietante. Il testo non svela la natura dell'anomalia né chiarisce quali personaggi saranno coinvolti nello scontro, ma introduce un ultimo elemento di tensione prima della chiusura della serie.

Per chi conosce il finale del manga di Kubo, il dettaglio ha un significato particolare: l'epilogo non si limita a mostrare il destino dei protagonisti, ma lascia intravedere la possibilità che la storia non sia davvero arrivata a un punto definitivo. L'adattamento animato dovrà ora tradurre quel passaggio sullo schermo, offrendo una conclusione al lungo conflitto e, allo stesso tempo, rispettando le aspettative di chi ha atteso per anni di vedere animato l'arco finale.

Le prime immagini anticipano anche il futuro dei personaggi principali, tra cui i figli di Ichigo e Rukia, già al centro dell'attenzione dei fan nelle anticipazioni precedenti. Per il pubblico sarà l'occasione di scoprire come gli eventi della guerra abbiano ridisegnato le loro vite e i rapporti tra i diversi mondi.

Il futuro di Bleach dopo il finale: l'arco dell'Inferno arriverà nell'anime?

La conclusione di Thousand-Year Blood War segna anche la fine dell'anime televisivo originale iniziato nel 2004, interrotto prima che potesse adattare l'ultimo arco del manga. I fan hanno dovuto attendere oltre un decennio per vedere finalmente animata la battaglia conclusiva contro Yhwach.

Questo, però, non significa necessariamente che l'universo di Bleach abbia esaurito tutte le sue possibilità. Dopo la conclusione del manga, Tite Kubo ha pubblicato uno speciale capitolo autoconclusivo che ha introdotto nuovi spunti narrativi e alimentato le aspettative per un possibile arco ambientato nell'Inferno, con il ritorno di vecchi nemici e l'esplorazione di un nuovo regno.

Al momento non è stato annunciato un adattamento animato di quel materiale. Il cinquantesimo episodio resta quindi il finale previsto di questa lunga avventura televisiva, mentre un eventuale seguito è ancora tutto da confermare.

Per Bleach, l'ultima puntata promette di essere un congedo atteso da anni: dieci anni dopo la guerra, la pace sembra finalmente possibile. Ma la nuova pressione spirituale rilevata durante la cerimonia suggerisce che, anche dopo i titoli di coda, potrebbero restare domande senza risposta.