Blasted: il folle trailer del film Netflix ad alto contenuto di alieni

Durante la Geeked Week, Netflix ha distribuito il primo trailer di Blasted, un film folle ad alto contenuto di alieni; a metà tra Una notte da leoni e Strafumati, il progetto promette di essere totalmente irriverente!

Blasted: Bro Before Ufos è una commedia sci-fi realizzata in Norvegia che ha per protagonisti un improbabile duo di "bro", amici per la pelle appassionati si paintball. In occasione del matrimonio di Sebastian, i protagonisti organizzano un epica sessione di paintball per celebrare il suo addio al celibato. Durante la sfida, colpiranno erroneamente un uomo, che scopriranno poi essere un alieno.

Attraverso una serie fortuita e divertente di equivoci, il gruppo di fratelloni scoprirà che è in corso un'invasione aliena in piena regola! L'unico punto debole delle creature extraterrestri in questione? Le pistole laser usate nel laser tag, la versione "tecnologica" del paintball.

Per il gruppo ha inizio una missione epica per difendere il destino del mondo! Blasted sarà distribuito su Netflix il prossimo 28 giugno.