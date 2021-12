Blanca vince il DQ Craft Award 2021: è una delle serie più innovative dell'anno

Blanca, la nuova serie crime prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ha vinto il DQ Craft Award 2021 come una delle serie più innovative dell'anno a livello globale. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione del C21 International Drama Awards, uno dei premi internazionali più prestigiosi della televisione.

Blanca: la protagonista in una scena

Il DQ Craft Award è uno dei premi piu' importanti nel panorama dell'entertainment e viene assegnato da una giuria composta da oltre cento tra le più influenti personalita' nel mercato della produzione audiovisiva alle serie tv che si sono distinte per creatività e innovazione. Luca Bernabei, produttore della serie e CEO di Lux Vide dichiara: "Sono onorato di ricevere questo premio che condivido con tutta la famiglia Lux Vide, in special modo con Jan Michelini, regista della serie, che è come un fratello per me. E' un riconoscimento importante, non solo per la società. Blanca è una serie italiana che però guarda al mondo. E lo fa attraverso gli occhi di una ragazza che non vede, ma che trasforma questa disabilità in un super potere, creando un mondo pieno di colore e speranza. Blanca ci fa capire che noi tutti abbiamo delle mancanze, ma sono proprio queste mancanze a renderci speciali, unici e forti. Non vi nascondo che mi sono commosso vedendo il promo di Blanca sul palco del C21. Perché ho pensato a quanto tutti noi abbiamo lavorato per realizzare questa serie: nuove tecniche, musiche pazzesche, popolarità e complessità della scrittura, temi forti trattati con leggerezza, calore ed umanità. Dedico questo premio a tutte le persone che trasformano i limiti in risorse e al mio team che ancora una volta ha dimostrato professionalità e passione, cura per i dettagli e coraggio".

Per Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction "Un premio è sempre importante. Con il DQ Craft Award assegnato ieri nell'ambito dei C21 International Drama Awards alla serie Blanca celebriamo la grande qualità di Rai Fiction. Qualità e coraggio per una serie innovativa dove il tema dell'inclusività è centrale".

Blanca tornerà, con la sua terza puntata, lunedì 6 dicembre su Rai1 (e disponibile contemporaneamente in streaming su RaiPlay) in prima serata.