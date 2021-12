Blanca, l'ultima puntata in onda stasera su Rai1: le anticipazioni

Stasera su Rai1 alle 21:25 e in streaming su RaiPlay torna Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno: ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata.

Appuntamento stasera su Rai1 alle 21:25, e in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, con l'ultima puntata di Blanca, la fiction liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.

Le anticipazioni del finale della prima stagione, intitolato Tornando a casa, annunciano che il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l'assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l'attende ormai da tempo.

Blanca, premiata nel corso dell'anno con un importante riconoscimento, il DQ Craft Award come una delle produzioni più innovative del 2021, racconta, oltre ai gialli da risolvere, anche la vita sentimentale della protagonista, attratta e divisa tra due uomini, il collega Liguori e l'amico Nanni, il suo rapporto con Lucia, figlia dodicenne della vittima del primo caso, e con il padre.

Attraverso flashback del suo passato è stato raccontato il legame con la sorella e l'incendio in cui ha perso la vita, un evento accidentale che continua ad alimentare i sensi di colpa di Blanca.

Ci sarà una seconda stagione? La RAI non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo di Blanca ma, visti gli ascolti - sempre sopra i 5 milioni di spettatori a puntata -, la buona notizia per tutti i fan sembra davvero dietro l'angolo.

Lo stesso produttore Luca Bernabei, in una recente intervista con La Repubblica, si è sbilanciato affermando che si sta già lavorando alle puntate della nuova stagione.