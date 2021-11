Blake Lively regista per Taylor Swift: ecco il video di I Bet You Think About Me

Taylor Swift è da molti anni grande amica di Blake Lively e l'attrice si è messa alla prova come regista per realizzare il video della canzone I Bet You Think About Me.

Taylor Swift ha scelto la sua grande amica Blake Lively per realizzare in veste di regista il video musicale di I Bet You Think About Me (Taylor's Version).

Il progetto è legato all'uscita della nuova versione dell'album Red, già ai vertici delle classifiche relative alle vendite e agli ascolti in streaming.

Il video di I Bet You Think About Me ha come protagonista Taylor Swift nel ruolo di un'ex di un giovane, interpretato da Miles Teller, che inizia a vederla ovunque nel giorno delle sue nozze con un'altra donna.

Ogni elemento, compresi gli abiti degli invitati, è all'insegna del colore bianco, ma la sua ex porta invece in scena il rosso che contagia tutto quello che la circonda.

La cantante aveva dichiarato ieri: "Sorpresa! Domani un nuovo video musicale. Ho finalmente potuto lavorare con la brillante, coraggiosa e incredibilmente divertente Blake Lively in occasione del suo debutto come regista. Unitevi a noi mentre facciamo un brindisi e scateniamo un po' l'inferno".