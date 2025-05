Blake Lively imprenditrice dalla "gestione caotica e poco professionale": le accuse degli ex dipendenti

La star di Gossip Girl è finita nel mirino di alcuni suoi ex collaboratori che lavoravano per lei all'interno dell'attività online Preserve.

Nuove grane per Blake Lively. La star di It Ends With Us, impegnata da mesi in una battaglia giudiziaria contro il regista e co-protagonista del suo ultimo film, Justin Baldoni, ha ricevuto una nuova accusa.

Questa volta a puntare il dito contro l'attrice non è stato Baldoni ma un gruppo di alcuni ex dipendenti della star, che lavoravano per lei nello store online Preserve.

Blake Lively accusata di un aver creato un ambiente di lavoro tossico

Sei ex dipendenti dell'attrice e imprenditrice sostengono che la sua attività, ormai chiusa, fosse assolutamente 'caotica'. Non è l'unica critica nei suoi confronti.

Blake Lively in una scena di Café Society

"L'intera azienda era un disastro totale" ha raccontato un ex membro dello staff in un'intervista al Daily Mail "Le accuse che Blake sta facendo ora riguardo ad altri ambienti di lavoro sono profondamente ironiche, considerando che quello era uno dei contesti più folli, tossici, emotivamente estenuanti e disorganizzati che si possano immaginare".

Il lancio di Preserve di Blake Lively e il presunto contesto poco professionale

Nel 2014, Blake Lively lanciò Preserve, con l'obiettivo di creare un sito di lifestyle di successo, sulla scia di goop di Gwyneth Paltrow. Vendite a rilento e un traffico web deludente hanno portato alla chiusura dell'attività.

Blake Lively in una scena di Un piccolo favore

Un altro ex dipendente ha dichiarato:"L'impressione che Blake mi ha lasciato dopo aver lavorato a Preserve è che non le importasse nulla. Era davvero un ambiente di lavoro tossico". Altri due ex membri dello staff hanno denunciato pagamenti di stipendi in ritardo e un ufficio rimasto senza mobili per mesi.

"C'erano tanti aspetti per i quali l'impiego era poco professionale" ha commentato un ex lavoratore "Per diverse settimane o mesi non c'erano nemmeno le scrivanie". Al momento, non sono pervenute risposte ufficiali dall'entourage di Blake Lively dopo le accuse legate a Preserve.