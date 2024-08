Blake Lively e Hugh Jackman nell'incredibile servizio fotografico per Vogue diretto da Baz Luhrmann

La copertina di settembre di Vogue sarà firmata da Baz Luhrmann che ha creato un eccezionale set fotografico ispirato alle atmosfere hitcockiane scegliendo una bionda d'eccezione, Blake Lively, accompagnata dalla star Hugh Jackman.

Blake Lively interpreta "la Gatta", una ladra di gioielli che colpisce al chiaro di luna, mentre Hugh Jackman incarna couli che le dà la caccia.

"Quando mi hanno detto che Baz Luhrmann lo avrebbe fatto, ho pensato, 'Okay, ho sempre desiderato lavorare con Baz. Anche se è solo una settimana per fare un servizio fotografico per Vogue, con lui è fantastico. Vedere attraverso il suo obiettivo e come racconta storie. Abbellire queste pagine non è il mio regalo al mondo, sono consapevole di essere fortunata a farlo" ha dichiarato l'attrice.

"Quando ricevi la chiamata privilegiata per far parte di uno scatto per Vogue, non ci pensi un secondo, dici siiiiiii! Niente meno per il numero di settembre" ha scritto su Instagram Hugh Jackman, che ha potuto tornare a collaborare con l'amico Baz Luhrmann.

"Lavorare con la mia amica @blakelively, straordinariamente creativa, intelligente e talentuosa. Far sì che la visione prendesse vita in quella che sembrava un'esperienza cinematografica in piena regola, firmata da @bazluhrmann e @catherinemartindesigns. Continua a venirmi in mente una una parola... iconico. Grazie al team di artisti di tutto rispetto che hanno reso tutto questo possibile", ha concluso l'interprete di Wolverine.

Nei commenti al suo post, Blake Lively ha aggiunto: "Ti voglio così tanto bene. Grazie per essere sempre disponibile nei momenti grandi e piccoli, pubblici e privati. Ti amiamo amico."



Fascino ed eleganza

Commentando la coppia d'oro di Hollywood formata dall'amico Ryan Reynolds e da Blake Lively, Hugh Jackman ha spiegato a Vogue: "Sono due star. Ma ho trascorso molte ore con loro vedendoli vagare per casa in pigiama con i loro 900 figli e cani e in realtà sono due persone normalissime."_

L'attore ha ricordato un episodio in cui Blake Lively ha acceso il forno prima di esclamare: "Facciamo la pizza". Pochi minuti dopo era vestita con la massima eleganza per un evento sul red carpet. "Questo è sorprendente per me" ha concluso la star di Deadpool & Wolverine.