Blake Lively e Ryan Reynolds genitori per la quarta volta: l'attrice è incinta

Blake Lively ha svelato di essere incinta del suo quarto figlio. L'attrice e Ryan Reynolds sono già genitori di James (7 anni), Inez (5 anni) e Betty (2 anni).

Sul red carpet dell'evento Forbes Power Women's Summit, Blake Lively ha posato per i fotografi svelando la gioiosa notizia, non nascondendo il pancione.

Per ora la coppia non ha svelato tra quanti mesi saranno nuovamente genitori o il sesso del nascituro. Ryan Reynolds, attualmente, in famiglia è l'unico uomo avendo tre figlie.

La star canadese, nel mese di dicembre, aveva dichiarato che si sarebbe concesso una pausa dal lavoro per trascorrere più tempo insieme alla famiglia: "La cosa più impotante per me è che non voglio perdere del tempo prezioso con i miei figli". Ryan aveva ribadito: "Voglio avere una vita come un essere umano normale. Voglio che i miei figli abbiano delle giornate piuttosto normali. Per molti anni, quando mia moglie Blake girava un film, io non avrei lavorato e avrei trascorso il tempo insieme alle figlie, e viceversa. Non abbiamo mai lavorato insieme in contemporanea, ma eravamo sempre in giro. Questo stile di vita è diventato complicato mentre crescono".

Reynolds aveva poi concluso: "Mi piace portarli a scuola di mattina, amo andarle a prendere. Amo avere le ore tra i due momenti per concentrarmi sulle cose che mi appassionano davvero come MNTN e Maximum Effort".