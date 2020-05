Blake Lively star del film Netflix "Dark Days at the Magna Carta"

L'attrice Blake Lively sarà protagonista e produttrice del film Dark Days at the Magna Carta, realizzato per Netflix.

Blake Lively sarà la protagonista e produttrice di Dark Days at the Magna Carta, un progetto che verrà prodotto per Netflix.

Il lungometraggio vedrà impegnata la star davanti la macchina da presa e nello sviluppo in collaborazione con Shawn Levy.

Il film è descritto come un thriller post-apocalittico ed è stato scritto da Michael Paisley.

Dark Days at the Magna Carta racconterà la storia di una donna, interpretata da Blake Lively, che deve prendere delle misure drastiche durante un evento catastrofico pur di salvare la propria famiglia.

Il film dovrebbe essere il primo capitolo di un franchise e Shawn Levy, produttore di Stranger Things, collaborerà con la star per realizzare il progetto.

Il team della produzione sarà poi completato da Kate Vorhoff e Dan Cohen, partner di Blake e Shawn rispettivamente nella casa di produzione B for Effort e 21 Laps.