Blake Lively e Justin Baldoni protagonisti del film It Ends With Us

La star di Gossip Girl Blake Lively e l'attore di Jane the Virgin Justin Baldoni saranno i protagonisti dell'adattamento cinematografico di It Ends With Us, celebre romanzo di Colleen Hoover.

Un film romantico con Blake Lively e Justin Baldoni? Dove si firma? Per i due attori, in realtà, gli accordi sono già stati presi, secondo Variety, che li annuncia protagonisti di It Ends With Us, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover.

Gli interpreti di Serena van der Woodsen e Rafael Solano condivideranno presto lo schermo, questa volta nei panni rispettivamente di "una ragazza proveniente da una piccola città, Lily, che si trasferirà a Boston alla ricerca di un nuovo inizio, e il neurochirurgo Riley, con cui scoccherà fin da subito la scintilla" si legge nella sinossi del libro edito da Sperling & Kupfer.

Tuttavia, Lily dovrà vedersela con la misteriosa avversione di Riley agli appuntamenti e alle relazioni amorose e "sebbene lei sembrerebbe l'unica eccezione a tale regola, non può fare a meno di chiedersi cosa abbia portato a questo comportamento". Con tante, troppe domande sul suo nuovo rapporto, e la mente che tende a tornare sul suo primo amore Atlas Corrigan e il passato che si è lasciata alle spalle, cosa accadrà quando proprio quest'ultimo farà la sua ricomparsa?.

La pellicola, in sviluppo per Sony Pictures, vedrà Justin Baldoni non solo come protagonista, ma anche in qualità di regista e di produttore esecutivo (lo avevamo già visto più volte in queste vesti, ad esempio per A Un Metro da Te e Clouds, oltre che per un episodio di Jane The Virgin), e Blake Lively tra gli altri produttori assieme all'autrice Colleen Hoover.

La sceneggiatura, invece, sarà affidata a Christy Hall (I Am Not Okay With This).