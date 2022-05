Blake Lively apre le porte della sua casa di New York che condivide con Ryan Reynolds e i loro tre figli

Blake Lively ha permesso ai suoi fan di dare una rara occhiata all'interno della sua casa di New York che condivide con Ryan Reynolds e i loro tre figli James, Inez e Betty. Giovedì sera la star di Gossip Girl ha postato su Instagram delle immagini attraverso le quali possiamo ammirare il suo meraviglioso divano in pelle e un lampadario di cristallo.

La bomba bionda stava scattando una serie di foto di prova per il look che aveva scelto per una cena pre-Met Gala a New York. "Torniamo indietro fino alla festa della 'notte prima'. Un piccolo accenno su quello che stava per accadere grazie a @thombrowne. Sì, le ho fatte con l'autoscatto perché tutti dormivano quando sono tornata a casa alle 9. Ti chiedo scusa vestito. Meritavi di meglio", ha scritto l'attrice nella didascalia degli scatti.

Il divano beige della splendida coppia sembrava avere una forma a U e la sua robusta struttura in acciaio era stata rivestita in pelle. Accanto c'era una panca in mohair e altre sedie a motivi floreali. C'era anche una parete della galleria fotografica, con delle immagini in bianco e nero incorniciate.

La casa di Blake Lively sembra avere un'atmosfera simile a quella di un loft con un muro di mattoni, pavimenti in legno consumato e una grande trave che sembra essere fondamentale per la struttura dell'abitazione. A catturare l'attenzione dei fan è stato il lampadario moderno che, secondo alcuni, si scontra con il tema rustico della casa newyorkese.