Clouds: il film sulla vita del cantante Zach Sobiech distribuito su Disney+

Clouds, il film biografico sulla vita del cantante Zach Sobiech, verrà distribuito direttamente in streaming su Disney+ in autunno.

Il lungometraggio è stato girato a Montreal e si basa sulla biografia Fly a Little Higher scritta da Laura Sobiech, la madre del giovane artista.

Il film Clouds è stato diretto e prodotto da Justin Baldoni e racconta la storia di Zach Sobiech concentrandosi sull'ultimo anno di liceo durante il quale affronta i problemi legati ad amori, amicizia, alla famiglia e alla sua passione per la musica. Il diciassettenne, inoltre, era alle prese con una rara forma di cancro e, prima di morire nel maggio 2013, ha formato il gruppo A Firm Handshake e ha inciso il singolo Clouds, arrivato alla prima posizione su iTunes in nazioni come Regno Unito, Canada e Francia.

Nel cast ci saranno Fin Argus nella parte di Zach Sobiech, Sabrina Carpenter che sarà la sua migliore amica Sammy, Madison Iseman nel ruolo della fidanzata Amy, Thomas Everett Scott e Neve Campbell saranno infine i genitori del giovane, Laura e Rob.

Baldoni ha dichiarato: "Mi sono innamorato della gioia contagiosa e dello spirito di Zach sette anni fa quando ho realizzato un cortometraggio di genere documentario sulla sua vita. Poco prima che morisse, gli ho promesso che avrei fatto tutto il possibile per assicurarmi che il mondo sentisse la sua musica. Nell'epoca del COVID-19, con il futuro delle sale in sospeso, era per me estremamente importante assicurarmi che il messaggio di Zach all'insegna della speranza, della fede e del trionfo di fronte alle avversità avesse realmente l'opportunitò di toccare il più alto numero di cuori possibile. Ed è per questo motivo che sono così entusiasta nel collaborare con Disney+ per il mio primo film prodotto da Wayfarer Studios, visto che è la casa e la piattaforma perfetta per proporre l'incredibile storia di Zach al mondo".