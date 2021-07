Blade Runner: Black Lotus, Jessica Henwick e Brian Cox tra gli attori coinvolti nella serie animata

Blade Runner: Black Lotus è la serie animata prodotta per Adult Swim e Crunchyroll di cui è stato svelato il cast di attori, che comprende anche Brian Cox e Jessica Henwick, coinvolti per dare voce ai personaggi al centro degli episodi.

La versione inglese sarà trasmessa da Adult Swim all'interno della programmazione di Toonami, mentre Crunchryoll proporrà il progetto in streaming in giapponese con sottotitoli.

A dare voce ai personaggi al centro della trama di Blade Runner: Black Lotus saranno molte star internazionali e i produttori hanno svelato i dettagli sui protagonisti.

Jessica Henwick e Arisa Shida saranno la voce della replicante Elle, creata per un segreto e uno scopo sconosciuto; Will Yun Lee e Shinshu Fuji sono stati scelti per doppiare Joseph, che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles; Samira Wiley e Takako Honda interpretano Alani Davis, tra i nuovi arrivi nella polizia di Los Angeles; Brian Cox e Takaya Hashi saranno Niander Wallace Sr, fondatore e CEO di Wallace Corporation; Wes Bentley e Takehito Koyasu hanno la parte dello scienziato Niander Wallace Jr che lavora per il padre; Josh Duhamel e Taiten Kusunoki danno voce a Marlowe, un letale Blade Runner; Peyton List e Yoshiko Sakakibara interpreteranno Josephine Grant, la moglie del capo della polizia Earl Grant affidato a Stephen Root e Hochu Otsuka; Barkhad Abdi e Takayuki Kinba hanno il rulo di Doc Badger che lavora nel mercato nero; Gregg Henry e Masane Tsukayama saranno il senatore Bannister; Henry Czerny e Akio Nojima hanno il ruolo del Dottor M, un dottore brillante e professore di medicina; Jason Spisak e Kazuki Yao hanno infine la parte di Hopper, un giornalista che lavora per la Wallace Corporation.

Il progetto si ispira al film Blade Runner 2049 con protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford e che è stato diretto da Denis Villeneuve.

La storia raccontata nei tredici episodi sarà ambientata nel 2032 e avrà tra i suoi protagonisti dei personaggi che sono già apparsi nella saga.

Shinichirô Watanabe sarà coinvolto in veste di creative producer e Shinji Aramaki si occuperà della regia, in collaborazione con Kemji Kamiyama.

Aramaki e Watanabe avevano realizzato il cortometraggio Black Out 2022, uno dei racconti realizzati come prequel del lungometraggio di Villeneuve.