Blade: Mia Goth affianca Mahershala Ali nel reboot Marvel

Dopo l'exploit coi film horror X e Pearl, Mia Goth sta per fare il suo ingresso trionfale nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice si prepara ad affiancare Mahershala Ali nel reboot di Blade, come rivelano Deadline e Variety.

Venezia 2018: Mia Goth al photocall di Suspiria

Il nuovo Blade vedrà protagonista il premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo dell'uccisore di vampiri. Il reboot sarà diretto da Yann Demange da una sceneggiatura del candidato all'Emmy Michael Starrbury e, come anticipato, sarà "più oscuro della maggior parte dei film dell'MCU." Mia Goth si unirà a un cast che include anche Aaron Pierre e Delroy Lindo, ma i dettagli del suo personaggio al momento sono tenuti nascosti.

Il reboot di Blade è stato annunciato per la prima volta al San Diego Comic-Con del 2019, dove il capo dei Marvel Studio Kevin Feige ha sorpreso il pubblico Hall H annunciando che Mahershala Ali avrebbe assunto il ruolo del famigerato cacciatore di vampiri dopo che Wesley Snipes ha interpretato il personaggio dei fumetti Marvel in tre film tra il 1998 e il 2006.

Blade, i cambiamenti alla sceneggiatura hanno rimosso la presenza di Kit Harington nel film? Gli ultimi rumor

Blade dovrebbe arrivare nei cinema nell'autunno 2024, concludendo la Fase 5 dell'MCU.

Creato come personaggio secondario da Marv Wolfman e Gene Colan, Blade è apparso per la prima volta in Tomb of Dracula n. 10 nel 1973, diventando un cult. È un ibrido umano-vampiro grazie a sua madre che è stata morsa e uccisa da un succhiasangue durante il parto. Il personaggio è diventato una star negli anni '9,0 quando la New Line ha adattato il fumetto con Snipes come protagonista, con due sequel dopo il film di successo.

Mia Goth concluderà la trilogia horror A24 di X recitando in MaXXXine, l'attrice è in trattative per comparire nel Frankenstein di Guillermo del Toro.