Frankenstein, Mia Goth: "Lavorare con Guillermo del Toro è stato tutto quello che potevo desiderare"

Mia Goth, dopo essere stata protagonista di MaXXXine, è tornata sul set di un film horror in occasione di Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro.

L'attrice ha ora condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set, spiegando perché è entusiasta di far parte del cast.

L'opinione di Mia

In una recente intervista rilasciata a Total Film, l'attrice ha parlato dell'adattamento del romanzo scritto da Mary Shelley.

Mia Goth, commentando il suo coinvolgimento in Frankenstein, ha dichiarato: "Posso dire che è stato fantastico. Si tratta di tutto quello che volevo e anche di più. Amo Guillermo e lavorare con lui. Lui è un incredibile regista, tutti lo sanno, ma è inoltre una persona meravigliosa e sì, sono davvero entusiasta".

Mia nella trilogia di Ti West

Nel film la giovane star ha la parte della Sposa e tra gli interpreti ci sono anche Oscar Isaac nel ruolo del Mostro e Andrew Garfield che sarà il Dottor Frankenstein. Ralph Ineson, inoltre, avrà un importante cameo nel film.

Il gruppo di attori coinvolti nel progetto è poi composto da Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, e Charles Dance.

I fan del classico scritto da Mary Shelley, in futuro, potranno inoltre vedere nelle sale il film The Bride! diretto da Maggie Gyllenhaal e con star Christian Bale, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley, Annette Bening, Julianne Hough, John Magaro, e Jeannie Berlin.

I dettagli di MaXXXine

Mia ha ripreso la parte di Maxine Minx nel film, l'unica sopravvissuta alla follia omicida di Pearl mostrata nel primo film della trilogia, in MaXXXine.

Nel cast ci saranno anche Kevin Bacon (Tremors, They/Them), Elizabeth Debicki (The Crown), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Nanny), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey, e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Al centro della storia ci sarà quindi Maxine che, dopo gli eventi di X, è l'unica sopravvissuta e continua il suo percorso verso la fama, cercando di ottenere successo come attrice nella Los Angeles degli anni '80.