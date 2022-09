Blade: il cinecomic Marvel perde il regista a due mesi dall'inizio delle riprese

Il regista Bassam Tariq ha abbandonato la produzione di Blade a due mesi dall'inizio delle riprese. Come conferma Hollywood Reporter , il cinecomic Marvel Studios con Mahershala Ali dovrà trovarsi al più presto un altro regista.

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un momento del film

L'uscita di scena di Bassam Tariq si configura come uno shock, visto che a novembre avrebbero dovuto prendere il via le riprese dell'attesa pellicola sul celebre cacciatore di vampiri dei fumetti. a fianco di Mahershala Ali nei panni del protagonista, sappiamo che ci saranno Delroy Lindo e Aaron Pierre.

Anche se non sarà più al timone di Blade, fonti vicine al progetto affermano che Tariq rimarrà coinvolto come come produttore esecutivo. Il regista dell'acclamato Mogul Mowgli era stato confermato alla direzione di Blade solo un paio di mesi fa.

"È stato un onore lavorare con le persone meravigliose della Marvel. Siamo stati in grado di mettere insieme un cast e una troupe fantastici. non vedo l'ora di vedere dove porterà il film il prossimo regista", ha dichiarato Bassam Tariq in un comunicato, confermando la sua uscita da regista.

Blade: Mahershala Ali parla del cameo in Eternals "Odio il suono della mia voce"

Non è chiaro come la partenza di Tariq possa avere un impatto sulla tempistica produttiva Blade, la cui uscita è prevista per il 3 novembre 2023. Considerando la cronologia attentamente pianificata del Marvel Cinematic Universe, che vede gli eventi di vari film e serie televisive influenzare le trame delle produzioni successive, un ritardo sostanziale per Blade potrebbe potenzialmente provocare cambiamenti radicali nella timeline futura.

Bassam Tariq non è il primo regista a uscire da un film dei Marvel Studios poco prima dell'inizio della produzione. Il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha lasciato il sequel, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quattro mesi prima delle riprese ed è stato poi sostituito da Sam Raimi.

Anche Jon Watts, che ha diretto la trilogia MCU di Spider-Man alla Sony, ha rinunciato alla regia del reboot di Fantastic Four durante l'estate, anche se quel progetto non uscirà prima del novembre 2024.