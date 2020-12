BlacKkKlansman: stasera su Iris il film premio Oscar di Spike Lee per la prima volta in chiaro

Va in onda stasera su Iris, alle 21:02, in prima visione tv in chiaro, BlacKkKlansman, il film con cui il regista Spike Lee ha ottenuto un premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Stasera su Iris, alle 21:02 per la prima volta in chiaro, va in onda BlacKkKlansman, ultimo film all'interno della rassegna "Human Rights", che la rete tematica Mediaset ha dedicato al tema dei diritti civili. Diretta nel 2018 da Spike Lee, l'opera vede assoluti protagonisti Adam Driver e John David Washington.

BlackkKlansman: John David Washington e Laura Harrier in una foto

Adattamento del libro Black Klansman, autobiografia dell'ex poliziotto Ron Stallworth divenuto nel 1978 il primo detective afroamericano a entrare nel Dipartimento di Polizia di Colorado Springs, il film è il racconto di questa assurda storia. Nonostante l'astio dei colleghi, Stallworth (intepretato da John David Washington, figlio dell'attore Denzel Washington) riesce a entrare nell'intelligence del Dipartimento e a ritagliarsi un ruolo importante nella lotta al Ku Klux Klan che lo porterà a mettere in pericolo la sua stessa vita...

Oltre a John David Washington e Adam Driver, nel film spiccano i nomi di Harry Belafonte, Alec Baldwin, Topher Grace e Ryan Eggold. BlacKkKlansman, in concorso nel 2018 a Cannes dove ha ottenuto il Gran Premio della Giuria, ha ricevuto sei nomination agli Oscar ottenendo una statuetta per la migliore sceneggiatura non originale. In tutto il mondo ha incassato 1,3 milioni di euro ed è ritenuto dalla critica uno dei migliori film di Spike Lee.