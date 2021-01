Black Widow, Kevin Feige: "Spero che il film esca a maggio senza ulteriori ritardi"

Black Widow dovrebbe arrivare nei cinema a maggio e Kevin Feige ha sottolineato di essere fiducioso per quanto riguarda le probabilità di mantenere la data di uscita. Il lungometraggio, previsto in Italia per il 7 maggio, con star Scarlett Johansson ha subito numerosi posticipi e da tempo i fan si chiedono se ci sia un rischio concreto che il progetto approdi direttamente su Disney+, come accaduto recentemente con Soul, il film animato Disney-Pixar.

Il presidente di Marvel Studios, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato: "Voglio dire, la certezza non ha alcun significato nel mondo contemporaneo perché nessuno sa qualcosa. La speranza è l'ultima a morire. Un posticipo di un anno spero che sia abbastanza, ora c'è un vaccino".

Kevin Feige ha ribadito parlando di Black Widow: "Scopriremo quello che accadrà. Io spero certamente che esca. Voglio tornare nei cinema con le persone".

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Il progetto dedicato alle avventure di Natasha Romanoff avrebbe dovuto approdare nelle sale di tutto il mondo nel maggio 2020, tuttavia è stato poi necessario modificare tutta la strategia dello studio: "Abbiamo il piacere e il privilegio di lavorare con il settore marketing più grandioso nella storia di Hollywood, quindi far ripartire quella campagna, ogni tipo di campagna, è qualcosa nei cui confronti sono molto fiducioso. Ciò che non mi suscita sicurezza è la tempistica prevista per l'uscita perché stiamo affrontando questa pandemia".

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.