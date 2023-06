Black Panther, Anthony Mackie: 'Ho chiesto a Marvel il ruolo di T'Challa, Falcon è stata una sorpresa'

Anthony Mackie ha rivelato di aver chiesto a lungo alla Marvel di interpretare Black Panther prima di ottenere la parte di Falcon, ovvero Sam Wilson.

L'attore, intervistato da Inverse, ha raccontato il modo in cui è stato coinvolto nei progetti tratti dai fumetti e il ruolo che avrebbe voluto ottenere.

Le speranze di Anthony Mackie

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

Parlando dei suoi contatti con i Marvel Studios, Anthony Mackie ha dichiarato: "Stavo contattando molto i Marvel Studios per parlare di Black Panther. Ho scritto loro delle lettere. Stavo cercando di trovare un modo per far realizzare Black Panther. E volevo essere Black Panther perché crescendo adoravo Black Panther".

L'attore ha aggiunto che ha ottenuto un incontro con il produttore Nate Moore e i registi Joe e Anthony Russo, che stavano sviluppando il film Captain America: The Winter Soldier. Anthony era comunque convinto di ottenere la parte di T'Challa.

Anthony ha poi raccontato: "Non dimenticherò mai quando Joe Russo ha detto: 'Ascoltate, stiamo realizzando questo film. Vogliamo che tu faccia parte del cast. Non possiamo dirti che personaggio interpreterai o chi sarà nel cast. Lo faresti?'. Ed è andata così. Ho detto: 'Mi piacete tutti. Lo farò. Compierò questa esperienza con voi".

Quando ha poi scoperto di essere stato scelto per il ruolo di Falcon è rimasto tuttavia sorpreso: "Pensavo a quale altro personaggio dei fumetti avesse abbastanza presenza scenica da poter avere un proprio film. Quando mi hanno risposto e detto che si trattava di Sam Wilson, ho pensato 'Davvero?'".