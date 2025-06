Black Panther 3, questa star di F1 in lizza per diventare il nuovo T'Challa dei Marvel Studios?

Poiché Ryan Coogler si sta lentamente rimettendo al lavoro sulla produzione di Black Panther 3, i rumor che circondano il casting della nuova Pantera Nera protagonista stanno cominciando a diffondersi online, così come la voce che vede coinvolta la star del film F1 in uscita la prossima settimana.

Damson Idris ha recentemente risposto scherzando, ma non troppo, alla domanda se sia stato o meno contattato dai Marvel Studios per un ruolo nel prossimo film del franchise, che vedeva protagonista il compianto Chadwick Boseman nella parte di T'Challa.

Dopo che Craig Melvin di Today ha affermato che la sua risposta significa "sì", Idris ha ribattuto con tono divertito: "Potrebbe significare no". Da tempo si pensa che l'attore possa interpretare il nuovo T'Challa nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Quando gli è stato chiesto se avrebbe accettato il ruolo se gli fosse stato offerto, Idris ha risposto con un "sì" definitivo.

F1: Brad Pitt con Damson Idris sul set del film

L'eredità di Chadwick Boseman ai Marvel Studios

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

Boseman ha interpretato per la prima volta il ruolo di T'Challa, apparendo nel 2016 in Captain America: Civil War, seguito dal film Black Panther nel 2018. L'attore ha ripreso il ruolo del supereroe in Avengers: Infinity War del 2018 e infine in Avengers: Endgame.

Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright in una scena

A Boseman è stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio nel 2016 ed è morto nell'agosto del 2020. Black Panther: Wakanda Forever Forever è uscito nel 2022 ed è stato dedicato alla sua memoria. Il film riprende dopo la morte di T'Challa, con la Shuri di Letitia Wright che assume il titolo di Pantera Nera.

Nel novembre 2024, Denzel Washington si è lasciato sfuggire di essere stato preso in considerazione per un ruolo nel terzo capitolo di Black Panther. Durante un'intervista in Australia per la promozione de Il Gladiatore II, ha affermato che Coogler stava "scrivendo una parte per me", cosa che il regista ha poi confermato. Non è chiaro se il T'Challa che apparirà prossimamente sarà una variante del personaggio di Boseman o suo figlio, apparso nell'ultimo film.