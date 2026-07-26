Black Panther 3 annunciato al Comic-Con: David Jonsson sarà T'Challa II, figlio del re del Wakanda

Marvel Studios annuncia al San Diego Comic-Con Black Panther 3: David Jonsson interpreterà il principe T'Challa II, nuovo protagonista della saga e una teoria dei fan collega il suo sorprendente recasting agli eventi di Avengers: Doomsday e Secret Wars.

Il futuro di Black Panther ha finalmente un volto. Durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2026, Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Black Panther 3, confermando il ritorno di Ryan Coogler alla regia e svelando chi raccoglierà l'eredità di T'Challa. Sarà David Jonsson, protagonista di Alien: Romulus e The Long Walk, a interpretare il principe T'Challa II, il figlio del re di Wakanda introdotto da bambino nel finale di Black Panther: Wakanda Forever.

T'Challa II diventa il nuovo protagonista della saga

Il personaggio era apparso per la prima volta nel finale di Wakanda Forever, quando Nakia rivelava a Shuri di aver avuto un figlio con T'Challa, chiamato Toussaint ma destinato a ereditare il nome del padre. Con Black Panther 3, quel bambino sarà ormai adulto e diventerà il centro della nuova storia.

Black Panther: Chadwick Boseman nei panni del supereroe

Accanto a Jonsson torneranno Letitia Wright nel ruolo di Shuri e Winston Duke come M'Baku, mentre Ryan Coogler continuerà a guidare la saga che, dal 2018, rappresenta uno dei maggiori successi dei Marvel Studios.

L'annuncio ha però acceso immediatamente il dibattito tra i fan. Quando il piccolo T'Challa è apparso in Wakanda Forever aveva appena cinque o sei anni. David Jonsson, invece, avrà circa 35 anni quando il film arriverà nelle sale. Una differenza troppo marcata per essere spiegata con un semplice salto temporale. Per questo motivo sta prendendo piede una teoria sempre più condivisa: il nuovo aspetto del personaggio potrebbe essere una conseguenza diretta degli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Secondo molti fan, infatti, il nuovo volto di T'Challa II potrebbe essere il risultato delle alterazioni temporali e collegati al Multiverso che caratterizzeranno i prossimi due film degli Avengers. L'idea è che il collasso del Multiverso possa modificare la linea temporale del personaggio, facendolo crescere molto più rapidamente oppure introducendo una variante proveniente da un'altra realtà.

Al momento si tratta soltanto di speculazioni, ma l'ipotesi appare più convincente di un semplice salto narrativo di trent'anni, soprattutto considerando che Black Panther 3 arriverà subito dopo la conclusione della Saga del Multiverso. L'uscita del film è fissata per il 15 dicembre 2028.

Un'eredità delicatissima

L'annuncio ha inevitabilmente riportato al centro anche il ricordo di Chadwick Boseman, scomparso nel 2020 a soli 43 anni. Dopo la sua morte, Ryan Coogler decise di non sostituire T'Challa con un nuovo interprete, costruendo Wakanda Forever attorno al lutto della famiglia reale e affidando il mantello della Pantera Nera a Shuri.

Locandina di Black Panther

Con il passaggio di testimone al figlio del sovrano, Marvel sembra voler mantenere viva l'eredità del personaggio senza ricorrere a un recasting diretto di Boseman, scegliendo invece di far proseguire il mito attraverso la nuova generazione.

Prima di tornare in Black Panther 3, Letitia Wright sarà tra i protagonisti di Avengers: Doomsday, dove Shuri farà parte della nuova formazione degli Avengers. È quindi probabile che gli eventi dei prossimi due film corali abbiano un impatto decisivo anche sul futuro del Wakanda e del giovane T'Challa II.

Per ora Marvel Studios non ha rivelato dettagli sulla trama, ma il casting di David Jonsson suggerisce che il prossimo capitolo della saga sarà molto diverso dai precedenti e potrebbe inaugurare una nuova era per uno dei franchise più importanti dell'intero Marvel Cinematic Universe.