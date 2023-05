Black Mirror 6: svelati i titoli degli episodi inediti

Joan Is Awful Una donna comune rimane sorpresa nel scoprire che una piattaforma di streaming globale ha realizzato una prestigiosa serie drammatica ispirata alla sua vita, in cui viene interpretata dalla star di Hollywood Salma Hayek. Regia: Ally Pankiw Sceneggiatura: Charlie Brooker. Cast: Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney e Ben Barnes.

Loch Henry Una giovane coppia viaggia con destinazione una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un documentario naturalistico. I protagonisti si trovano coinvolti in un'interessante storia locale che coinvolge degli eventi sconvolgenti del passato. Regia: Sam Miller Sceneggiatura: Charlie Brooker. Cast: Samuel Blenkin, Myha'la Herrold, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan.

Beyond the Sea

In una versione alternativa del 1969, due uomini alle prese con una pericolosa missione tecnologica lottano con le conseguenze di una tragedia che non si può nemmeno immaginare.

Regia: John Crowley

Sceneggiatura: Charlie Brooker.

Cast: Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton e Rory Culkin.