Black Mirror 6: i poster ufficiali ci proiettano nella distopia della nuova stagione

Netflix ha diffuso in rete i poster ufficiali dedicati ai cinque episodi della Stagione 6 di Black Mirror, che approderanno sulla piattaforma digitale il 15 giugno prossimo.

Il primo trailer della nuova stagione di Black Mirror è già stato condiviso, e ora Netflix ha dato a ogni singolo episodio un proprio poster, che anticipa le terrificanti storie che ci aspettano.

I cinque episodi della sesta stagione di Black Mirror si intitolano "Joan Is Awful", "Loch Henry", "Beyond the Sea", "Mazey Day" e "Demon 79". A ciascuno degli episodi è stato assegnato un poster unico in vista del debutto della nuova stagione il 15 giugno.

La stagione vanta un cast all-star che comprende Zazie Beetz, Aaron Paul, Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Josh Hartnett, Michael Cera, Rob Delaney e Himesh Patel.