Black Mirror 5: la prima foto ufficiale è un "crossover tra Marvel e DC"

Black Mirror 5 arriverà prossimamente su Netflix e online è stata condivisa la prima foto tratta dagli episodi inediti.

Lo scatto è stato condiviso da Entertainment Weekly e il magazine ha rivelato anche il primo dettaglio relativo alla puntata da cui è tratta.

L'immagine della quinta stagione di Black Mirror ritrae Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II mentre si affrontano in una giornata piovosa. Il creatore della serie antologica, Charlie Brooker, ha anticipato semplicemente: "Si tratta del crossover Marvel-DC che nessuno si attendeva".

I due attori hanno infatti recentemente recitato rispettivamente in Avengers: Endgame e in Aquaman, i cinecomic campione di incassi.

Ecco la foto:

Black Mirror 5: la prima immagine ufficiale delle nuove puntate

La quinta stagione della serie è stata anticipata dal film "interattivo" Black Mirror: Bandersnatch e per ora la produzione non ha voluto rivelare il numero di episodi, la data prevista per il debutto online o le tematiche al centro delle puntate.

