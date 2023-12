Bla Bla Baby stasera su Rai 1: trama e cast della commedia con Alessandro Preziosi e Cristiano Caccamo

Stasera in prima serata su Rai 1 va in onda Bla Bla Baby, commedia del 2022 con Alessandro Preziosi: trama e cast del film di Fausto Brizzi

Stasera, 13 dicembre, su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi va in onda il film in prima visione in chiaro Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi. La pellicola, diretta da Fausto Brizzi, su un soggetto dello stesso regista, è stata scritta da Paola Mammini, Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e da Fausto Brizzi. Le musiche sono di Bruno Zambrini. Trama, cast e recensione del lungometraggio.

Bla Bla Baby è stato distribuito nei cinema italiani a partire dal 7 aprile 2022 grazie a 01 Distribution ed ha incassato 82.736 euro.

Trama

Nonostante una lunga scalata verso il successo professionale, Luca non è mai riuscito a raggiungere i risultati sperati. Adesso, all'età di quarantacinque anni, si ritrova in mezzo a un bivio e costretto a reinventarsi, accontentandosi di un impiego presso l'asilo nido della Green Light.

Insieme alle colleghe Celeste e Doriana, Luca si dispera di continuo per cercare di tenere sotto controllo le piccole pesti dei dipendenti aziendali. Tra urla e pianti, non riesce a trovare la chiave giusta per entrare nelle grazie dei bambini e comprenderli veramente. Almeno fino al giorno in cui Luca non ingerirà distrattamente un omogeneizzato alla platessa ritirato dal mercato per contaminazione.

Così, come per magia, quelle grida dei suoi piccoli amici diverranno chiare: riuscirà a percepire ogni loro pensiero, e finalmente otterrà dei risultati come mai avrebbe sperato. Ma questo nuovo superpotere, ereditato da quella pappetta, suggerirà a Luca anche delle strane idee su come sbarcare diversamente il lunario e risolvere finalmente tante questioni in sospeso

Interpreti e personaggi

Alessandro Preziosi: Luca

Matilde Gioli: Silvia

Massimo De Lorenzo: Ivano

Maria Di Biase: Celeste

Chiara Noschese: Doriana

Cristiano Caccamo: Mattia De Bortoli

Nicolas Vaporidis: Herbert

Nina Torresi: Simona

Nico Di Rienzo: Mauro

Fabrizio Nardi: Ignazio

Pietro e Leonardo Veronese: Martino

Nathan e Luis Loi: Giangi

Cecilia e Livia Trivella: Bettina

Melissa e Valeria Di Fusco: Loredana

Mattia e Samuele Gennuso: Renatino

Adele Ammendola: sé stessa

Recensione e critica

Qui potete leggere la nostra recensione di Bla Bla Baby. Su IMBD è stato votato da 50 users, la sua media è di 5,7/10.

