Birdman, Emma Stone quanti errori: "Iñárritu mi disse che stavo rovinando il film"

Durante un'intervista di qualche anno fa, Emma Stone, insieme al resto del cast di Birdman, ha raccontato degli errori commessi sul set e di alcuni aneddoti cercando di spiegare quanto sia stato impegnativo per loro partecipare alle riprese del film del celebre regista messicano Alejandro González Iñárritu; la commedia drammatica, infatti, grazie a una serie di tagli ben posizionati, soltanto 16 in tutto il film, sembra essere girata in un'unica, lunghissima ripresa dall'inizio alla fine.

"È stato difficile. È stato sicuramente difficile", ha rivelato la Stone a proposito delle particolari tecniche e scelte stilistiche adottate da Iñárritu. "E io ho commesso davvero moltissimi errori, aspettando di girare la scena mi veniva il mal di stomaco: sentivo tutti parlare di quanto sarebbe stata fantastica questa ripresa e poi entravo in scena io, giravo l'angolo troppo velocemente e rovinavo tutto, continuamente, per ore e ore."

Dato lo stile insolito e le lunghissime riprese, Edward Norton e Michael Keaton hanno stilato una sorta di classifica contando ogni singolo errore commesso da ogni attore e da ogni attrice. Emma Stone ha commesso il maggior numero di errori e Zach Galifianakis, che invece ha sbagliato soltanto un paio di battute, è riuscito a mascherare i suoi errori così bene che il regista ha deciso di includerli nel montaggio finale del film. E a proposito di finali, qui potete leggere la nostra spiegazione del finale di Birdman,

Alla domanda relativa alla reazione del regista a proposito di questi errori la Stone ha dichiarato: "Non parlava molto, di solito mi diceva semplicemente: 'Stai rovinando il film!' E, considerando che non è una persona molto eloquente e che quando dice una cosa la pensa veramente, beh, in quel momento probabilmente stavo davvero rovinando il suo film ... Poi per fortuna sono riuscita a rallentare, ho girato l'angolo più lentamente e siamo riusciti a finire la scena."

Birdman - o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza) racconta la storia di un attore fallito che decide di recitare in una commedia di Broadway nel tentativo di rivendicare la sua gloria passata. Michael Keaton interpreta il ruolo del protagonista, Riggan Thomson, mentre la Stone è sua figlia, Sam. Nel cast figurano anche Zach Galifianakis, Naomi Watts e Edward Norton.