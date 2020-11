Billy Porter debutterà alla regia con What If?

L'attore Billy Porter compierà il suo esordio alla regia con il film What If?, progetto che racconterà la storia di un teenager.

Billy Porter farà il suo esordio alla regia con il film What If?, un film scritto da Alvaro Garcia Lecuona per Orion Pictures.

Il progetto racconterà la storia di un teenager e sarà uno dei primi lungometraggi della casa di produzione rilanciata da MGM con lo scopo di dare spazio a voci poco rappresentate.

What If? avrà al centro della trama uno studente del liceo che condivide un post sui social media in cui rivela la sua cotta per Kelsa, una ragazza trans che frequenta la sua scuola, situazione che porta a numerosi incoraggiamenti via internet, convincendolo a intraprendere la relazione. I due vivono quindi una storia d'amore durante l'ultimo anno del liceo, situazione che nessuno dei due si aspettava di affrontare.

Billy Porter ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel far parte di questo nuovo spazio a Hollywood per raccontare tutti i tipi di storie da ogni genere di persone. Sono grato nell'essere in una posizione che mi permette di dare il via a queste storie in modo mainstream e sono grato che Christine Vachon e Alana Mayo, che hanno avuto grandi successi, si siano fidati di me e mi abbiano dato questa possibilità in questo periodo folle in cui ci stiamo trovando tutti".

Porter ha vinto nel 2019 un Emmy grazie alla sua performance nella serie Pose e ha poi ottenuto una nomination l'anno successivo, oltre ad aver conquistato in carriera un Tony Award e numerosi altri riconoscimenti grazie alla sua performance nel musical Kinky Boots.