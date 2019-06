Addio a Billy Drago, morto l'attore di X-Files e Gli intoccabili

Billy Drago, attore di X-Files e Gli intoccabili, è morto a Los Angeles all'età di 73 anni in seguito alle complicazioni di un attacco cardiaco.

Il vero nome di Drago, il cui padre era l'attore e regista nativo americano William Eugene Burrows Sr., era William Eugene Burrows. L'attore, classe 1946, assunse il cognome della nonna quando iniziò a recitare a teatro per evitare di essere confuso con altri attori. Prima di sfondare, Drago ha fatto lo stuntman a Boot Hill e ha lavorato come conduttore radiofonico.

La sua carriera iniziò ufficialmente a fine anni '70, in pellicole quali No Other Love, Windwalker, e Cutter's Way e nelle serie tv Walker Texas Ranger e Hill Street - Giorno e notte.

Uno dei ruoli più apprezzati di Billy Drago è quello del sicario Frank Nitti ne Gli intoccabili. Nel 1999 iniziò a interpretare il demone Barbas nell'originale Streghe, e il suo personaggio divenne talmente popolare da richiedere la sua presenza in sei episodi aggiuntivi. Oltre a recitare in popolari horror come Le colline hanno gli occhi e Children of the Corn: Genesis, l'attore è comparso nella serie di culto X-Files e nell'episodio dei Masters of Horror intitolato "Imprint", censurato dalla tv per via del contenuto disturbante.