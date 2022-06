Billy Crystal torna in tv con la serie Before, diretta da Barry Levinson

Billy Crystal sarà il protagonista di una miniserie destinata ad Apple TV+ intitolata Before.

Il progetto è sviluppato dalla sceneggiatrice Sarah Thorp, coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Alla regia di Before ci sarà Barry Levinson, coinvolto nel team della produzione in collaborazione con Eric Roth e Paramount Television.

Billy Crystal avrà il ruolo di Eli, uno psichiatra che si occupa di ragazzi e bambini. La sua vita cambierà dopo la morte della moglie e l'incontro con un ragazzo in difficoltà.

La star tornerà a lavorare per il piccolo schermo dopo essere stato protagonista negli anni '70 della comedy Soap. Recentemente ha recitato in The Comedians ed è uno dei doppiatori della versione originale della serie animata Monsters at Work, progetto di cui Disney+ ha ordinato la seconda stagione.

Levinson, invece, ha diretto per il piccolo schermo show come Dopesick e City on a Hill.