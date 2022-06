Billie Eilish: "Tutti possono essere vittime di abusi e nessuno ha controllo su di essi"

"Tutti possono essere vittime di abusi e nessuno ha controllo su di essi", ha dichiarato Billie Eilish mentre descriveva una canzone che parla di un'esperienza che ha vissuto da bambina. Prima del suo concerto a Glastonbury, che avrà luogo questa settimana, la star statunitense ha anche affermato che può volerci del tempo per rendersi conto che una relazione "non era affatto come pensavi che fosse".

Eilish, 20 anni, ha detto che cantare di un episodio della sua vita personale l'ha fatta sentire "molto vulnerabile". Il testo della sua canzone intitolata Getting Older include il seguente verso: "Non è stata una mia decisione diventare una vittima di abusi".

La cantante ha detto al Sunday Times: "Ecco tutti questi segreti su di me ed ecco tutte le mie insicurezze, qui ci sono tutte le cose che tengo per me. C'è un verso in Your Power che riguarda la mia esperienza ed è una delle canzoni più intime e specifiche che ho mai scritto e che mai scriverò."

"Il resto riguarda tante cose a cui ho assistito, da tutti questi diversi punti di vista. Gli abusi ti cambiano, ti fanno sentire responsabile, provi rimpianto e imbarazzo. Ti senti in colpa. Ti senti come se fosse colpa tua. Incolpiamo noi stessi e di solito anche le persone che abusano di te ti incolpano, quando in realtà non ha nulla a che fare con te. Soprattutto quando sei giovane e il tuo cervello non è sviluppato e non sai cosa è giusto o sbagliato. Tutti possono essere vittime di abusi e nessuno ha controllo su di essi", ha concluso Billie Eilish.