Billie Eilish: "Se non mi fossi vaccinata, sarei morta di Covid"

Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Howard Stern Show, Billie Eilish ha parlato del Covid-19, che ha contratto a inizio anno e ha spiegato che il vaccino l'ha salvata.

La pop star ha dichiarato: "Devo dire che è stato veramente terribile. Sono stata malata per due mesi e patisco ancora le conseguenze del virus". Billie Eilish, poi, ha aggiunto: "Se non fossi stata vaccinata, sarei morta di Covid. Me la sono vista davvero male, è stato un periodo terribile. A me è andata bene grazie al vaccino, ripeto!".

Billie Eilish è risultata positiva al Covid ma la sua vaccinazione ha salvato il fratello Finneas, i genitori e i restanti parenti. In effetti, la scienza supporta le dichiarazioni della star: le persone che abbiano ricevuto almeno la doppia dose di vaccino sono meno esposte al Covid e, comunque, nel caso in cui lo contraggano, corrono minor rischio di patire gravi conseguenze.

Adesso, però, la pop star è raffreddata. Secondo lei, a mischiarle l'influenza - e speriamo null'altro - sarebbe stato Lorne Michaels, produttore del Saturday Night Live, a cui Billie Eilish ha preso parte la scorsa settimana in qualità di conduttrice. La star ha dichiarato: "Lorne tossiva e tossiva e tossiva e tossiva!".