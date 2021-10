Billie Eilish sarà Sally di The Nightmare Before Christmas nel concerto di Halloween

La pluripremiata artista Billie Eilish interpreterà Sally nel concerto di Halloween di The Nightmare Before Christmas organizzato da Danny Elfman.

Fan di Billie Eilish a rapporto: la giovane cantante si esibirà nel ruolo di Sally nel film concerto di The Nightmare Before Christmas, la live experience organizzata annualmente da Danny Elfman.

Elfman, compositore e interprete di Jack Skellington per le parti cantate nel film di Henry Selick, tornerà nuovamente a esibirsi nella parte del protagonista, mentre questa volta a subentrare nei panni che furono originariamente di Catherine O'Hara sarà la cantante il cui brano ha accompagnato l'ultimo film di James Bond, No Time To Die.

L'evento si terrà al Banc of California Stadium di Los Angeles, come riporta anche CinemaBlend, e Billie Eilish sarà l'ospite speciale della serata.

Per chi è curioso di sapere quanto costerà parteciparvi, i biglietti attualmente già in vendita vano dai 40 ai 179 dollari.

Tra gli altri partecipanti alla serata vi saranno anche "Weird Al" Yankovich nel ruolo di Lock e Ken Page in quello di Oogie Boogie, mentre John Mauceri sarà il direttore d'orchestra per l'evento.