Bill Murray conferma il ritorno nei panni di Peter Venkman, ma il nuovo Ghostbusters ci sorprenderà

Bill Murray torna come Peter Venkman in un nuovo progetto di Ghostbusters diretto da Gil Kenan, con una Ecto-1 decisamente diversa dal solito. E no, non sarà un nuovo film.

Bill Murray ha deciso di riaprire ancora una volta l'armadietto di Peter Venkman, ma non come ci aspettiamo. L'attore torna infatti nei panni dello storico acchiappafantasmi di Ghostbusters, anche se questa volta non c'è un nuovo film ad attenderlo.

Il personaggio è al centro di una campagna pubblicitaria realizzata da Rivian insieme a Sony Pictures per Halloween, con tanto di nuova vettura, Slimer e qualche richiamo pensato appositamente per chi conosce bene la saga.

Un'apparizione che difficilmente passerà inosservata, soprattutto considerando il lungo e complicato rapporto di Murray con il franchise. Per anni, infatti, l'attore era sembrato poco interessato a riprendere il ruolo più iconico della sua carriera, salvo poi cambiare progressivamente idea con i capitoli più recenti.

Ghostbusters, Bill Murray torna a fare l'acchiappafantasmi con una nuova Ecto-1

Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis in Ghostbusters

Il nuovo spot vede Peter Venkman raggiungere una casa infestata per affrontare ancora una volta Slimer. A dirigere il progetto è Gil Kenan, già dietro la macchina da presa di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, mentre la principale novità riguarda il mezzo utilizzato dal protagonista.

Al posto della celebre Cadillac trasformata nella Ecto-1 compare infatti una Rivian R1S modificata, ribattezzata Ecto-R1. L'auto conserva diversi elementi immediatamente riconoscibili della saga, dal logo degli Acchiappafantasmi alle strisce rosse, passando per lampeggianti e attrezzature montate sul tetto. Insomma, la macchina è lei...ma non è lei.

Non manca nemmeno una tecnologia pensata per catturare le presenze soprannaturali, utilizzata dallo stesso Venkman contro Slimer. La collaborazione coinvolge anche i proprietari dei veicoli Rivian, che dal 9 ottobre possono attivare una modalità speciale dedicata a Ghostbusters tramite aggiornamento software.

L'esperienza comprende grafiche personalizzate sul display, effetti luminosi e sonori, una piccola caccia al tesoro e persino un gioco arcade con protagonisti i Mini-Puft apparsi nei film più recenti. La modalità resterà disponibile fino al 2 novembre.

Il ritorno di Murray riaccende le speranze per il futuro della saga

L'attore in Ghostbusters: minaccia glaciale

Per i fan, però, il dettaglio più interessante resta proprio la presenza di Bill Murray. L'attore aveva a lungo rappresentato uno degli ostacoli principali alla realizzazione di un vero terzo capitolo della saga originale. Quando infine il progetto riuscì a ripartire, Harold Ramis era già scomparso.

Murray ha poi accettato di tornare come Venkman in Ghostbusters: Legacy e successivamente in Ghostbusters: Minaccia glaciale, dimostrando una disponibilità molto maggiore rispetto al passato. La nuova campagna pubblicitaria sembra confermare questo cambio di atteggiamento: il fatto che abbia ripreso il personaggio anche al di fuori di un lungometraggio suggerisce che il legame con Venkman non sia più così complicato.

Non sarebbe del resto la prima volta che uno degli Acchiappafantasmi originali compare in un progetto esterno alla saga. Nel 1995 Dan Aykroyd fece una breve apparizione come Ray Stantz in Casper, in una scena diventata negli anni un piccolo cult tra gli appassionati.

Ghostbusters, cosa sappiamo del prossimo film

Il ritorno di Murray arriva mentre continuano a circolare indiscrezioni sul futuro cinematografico di Ghostbusters. Sony starebbe sviluppando un nuovo film, indicato con il titolo Nightmare on 34th Street, che potrebbe riportare ancora una volta il franchise verso atmosfere legate alle festività.

Al momento non esistono conferme sulla presenza di Bill Murray nel progetto, né sull'eventuale utilizzo della nuova Ecto-R1. La sua ultima apparizione, però, dimostra almeno una cosa: rivedere Peter Venkman in azione oggi sembra un po' più semplice rispetto a qualche anno fa.