Bill Murray lancerà una collezione di NFT basata sulle storie della sua vita

Bill Murray sta collaborando con The Chive per raccontare le leggendarie storie della sua vita attraverso una raccolta unica di NFT, i non-fungible token che stanno conquistando il mondo.

Bill Murray ha deciso di collaborare con il sito di foto virali The Chive per entrare nello spazio NFT con una linea di oggetti da collezione che racconteranno le leggendarie storie della sua vita. Ogni token nell'Official Bill Murray NFT 1000 avrà una grafica unica e un breve aneddoto che l'attore ha raccontato personalmente alla compagnia.

John Resig, il co-fondatore di Chive Media Group, ha dichiarato: "Ho chiesto a Bill di parlare di tutte quelle storie sul suo conto che circolano da anni e lui mi ha dato una risposta sorprendentemente schietta: 'Mi piacciono tutte, ero perfino presente in alcune di quelle storie'".

"Ho chiesto a Billy perché non aveva deciso di raccontare lui stesso le sue storie, di riempire i pezzi mancanti della sua mitologia? Mi ha risposto con le seguenti parole: 'Il tempismo non è mai stato giusto, né il veicolo narrativo. Non voglio girare un documentario o scrivere un'autobiografia," ha continuato Resig.

L'Hollywood Reporter ha visitato gli uffici di The Chive e ha dato un'occhiata ad alcuni degli NFT di Bill Murray che sono in fase di lavorazione in questo momento: oltre a documentare alcuni dei suoi incontri con fan e altre celebrità, sembra che i racconti spazino da momenti relativi alla sua vita professionale, piccole pillole filosofiche, fino alle sue stranezze ed ai suoi passatempi preferiti.