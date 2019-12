Bill Cosby risponde Eddie Murphy: "Sei uno schiavo di Hollywood"

Eddie Murphy, per il suo ritorno al Saturday Night Live dopo 35 anni, ha lanciato numerose frecciatine a Bill Cosby, attualmente in carcere per stupro, parole a cui è seguita una risposta subitanea del portavoce di quest'ultimo.

Andrew Wyatt, portavoce di Bill Cosby, ha risposto alle battute del comico statunitense tramite una lettera pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell'attore criticando Eddie Murphy per le battute di cattivo gusto. Inoltre, spiega come il lavoro di Bill Cosby abbia aperto le porte ad attori di colori come lo stesso Eddie Murphy o Kevin Hart: "Si potrebbe pensare che al signor Murphy sia stata concessa la libertà di lasciare la piantagione, in modo da poter prendere le proprie decisioni, ma ha deciso di vendersi di nuovo a Hollywood. Schiavo"

Andrew Wyatt ha poi invitato Eddie Murphy a sedersi insieme, invece di fare battute, per parlare di come unire le forze per migliorare la situazione delle persone di colore, invece che mettere uno contro l'altro. Parole dure da parte del portavoce di Bill Cosby che, al momento, sta scontando una pena detentiva da tre a dieci anni in Pennsylvania, dopo essere stato condannato nel 2018 per tre reati per aver drogato e molestato una donna nel 2004.