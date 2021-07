Bill Cosby, Phylicia Rashad si scusa per aver dato il suo sostegno alla co-star de I Robinson

Phylicia Rashad è tornata sui suoi passi dopo aver celebrato l'annullamento della sentenza di condanna per Bill Cosby. Nella sua lettera di scuse scritta per gli studenti e le studentesse della Howard University, l'attrice de I Robinson si è scusata per aver esultato alla notizia della scarcerazione di Bill Cosby.

Come riportato da Today, Phylicia Rashad ha utilizzato il suo profilo Twitter per scrivere: "Supporto totalmente tutte le persone vittime di abusi sessuali. Il mio post precedente non voleva assolutamente essere insensibile nei confronti della loro verità. So bene che abusi del genere hanno conseguenze che durano per tutta la vita. La mia speranza è che tutto possa migliorare per persone che sono state abusate".

Bill Cosby è stato scarcerato dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato la sentenza del 2018, ora annullata, sostenendo che il processo iniziato nel 2015 non sia stato equo e corretto.

Mercoledì, in occasione dell'annullamento della sentenza a cui era stato condannato Bill Cosby, Phylicia Rashad aveva scritto sul suo profilo Twitter: "Finalmente! Un terribile errore è stato corretto e la giustizia è riuscita a rimediare!". Immediatamente, si è scatenata la condanna da parte di moltissimi utenti e studenti della Howard University. Ad esempio, Sheryl Wesley ha dichiarato: "Non avrebbe dovuto mostrare il suo sollievo all'idea della scarcerazione di un suo amico accusato di violenza sessuale nei confronti di molte donne".

Purtroppo per la protagonista de I Robinson, però, le scuse non sono state accettate da tutti quanti i suoi seguaci.

Un utente, ad esempio, ha scritto: "La tua affermazione è davvero insensibile e spiega perché molte donne non denunciano gli abusi sessuali subiti. Ho amato mr. Cosby per tutta la vita fino a questo momento. Purtroppo, la giustizia non punisce mai i ricchi". Anche Janet Hubert di Willy il principe di Bel-Air si è scagliata contro Phylicia Rashad e ha dichiarato: "Phylicia, cosa hai scritto?! Non ti conosco ma quello che hai dichiarato è terribilmente sbagliato. Tutti sanno cosa ha combinato! Sono oltraggiata dall'idea che Cosby sia stato rilasciato! Sì, anche se è un vecchio morente!".

Infine, anche la Howard University, di cui Phylicia Rashad è decana, ha condiviso un post su Twitter in difesa di chi ha subito abusi sessuali.

L'Università ha affermato: "I sopravvissuti agli assalti sessuali sono sempre la nostra priorità. Il preside Rashad ha dichiarato che le vittime di abusi devono sempre essere ascoltate. Il suo tweet precedente, però, è stato decisamente privo di sensibilità. Le posizioni personali dei docenti della Howard University non riflettono la politica dell'istituzione. Noi continueremo sempre a difendere i diritti di persone violentate e a contrastare un sistema che prova a zittirle. Abbiamo fiducia nel fatto che tutti quanti riescano sempre a difendere capisaldi del genere!".