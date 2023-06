Big Wedding stasera su Nove: cast, curiosità e trama della commedia con Robert De Niro e Robin Williams

Stasera, 29 giugno, su Nove, in prima serata, alle 21:35, gli amanti della commedia all'italiana potranno gustarsi Big Wedding, film con Robert De Niro e Robin Williams. La regia è di Justin Zackham, autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è di Nathan Barr. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Susan Sarandon, Robin Williams e Robert De Niro in Big Wedding

Big Wedding: Trama

Don e Ellie hanno divorziato da tempo, ma sono rimasti in ottimi rapporti anche se Don vive stabilmente con Bebe, ex migliore amica proprio di Ellie. I tre si riuniscono dopo anni sotto lo stesso tetto per un'occasione speciale: il matrimonio di Alejandro, figlio adottivo di Don e Ellie. Per l'occasione, il futuro sposo riabbraccerà anche la sua vera madre, Madonna, in arrivo dalla Colombia.

Alla vigilia della cerimonia, Alejandro confessa di non aver mai rivelato a Madonna il divorzio dei suoi genitori adottivi, poiché la sua madre biologica è una fervente e rigorosa cattolica e ha sempre avuto paura di deluderla. Per questo motivo, Alejandro chiede a Don e Ellie di fingersi ancora marito e moglie per tutta la durata delle celebrazioni.

Katherine Heigl con Topher Grace nella commedia Big Wedding

Big Wedding: Curiosità

Big Wedding in Italia è uscito il 26 giugno 2014 distribuito da Universal Pictures.

Le riprese del film si sono svolte nel Connecticut, nelle città di Greenwich e Darienin

IBig Wedding è un remake del film francese del 2006 Mon frère se marie (Mio fratello si sposa), diretto da Jean-Stéphane Bron.

Robert De Niro con Katherine Heigl in Big Wedding

Big Wedding: Interpreti e personaggi

Robert De Niro con Diane Keaton in Big Wedding

Big Wedding: Trailer e recensione

La nostra recensione di Big Wedding.

Big Wedding è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 7% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 28 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.6 su 10