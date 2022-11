Big Hero 6: il regista risponde alle ipotesi riguardanti un possibile sequel

Big Hero 6, il film animato di Disney Animation Studios, ha dato vita a una serie intitolata Baymax, e il regista Don Hall ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel.

Il filmmaker si è occupato della prima avventura dei simpatici personaggi e ora, insieme a Qui Nguyen, ha firmato il progetto intitolato Strange World.

Don Hall, intervistato da ComicBook, ha ora smentito le ipotesi che si stia parlando della produzione di un sequel di Big Hero 6: "No, no. Sono stato impegnato con questo nuovo film, lo abbiamo letteralmente appena concluso. Non vedo l'ora di concedermi una piccola pausa e lasciare che il mio cervello riposi. Quindi no, non ci sono state discussioni su quell'eventuale progetto".

La serie Baymax! è arrivata su Disney+ il 29 giugno, riportando sugli schermi il robot sanitario Baymax che farà ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. La serie di avventure nel campo dell'assistenza medica è ambientata nella fantastica città di San Fransokyo.

Il progetto è prodotto da Roy Conli e Bradford Simonsen. Gli episodi della serie sono diretti da Dean Wellins (Episodi 1, 2, 6), Lissa Treiman (Episodio 3), Dan Abraham (Episodio 4) e Mark Kennedy (Episodio 5). Lo sceneggiatore è Cirocco Dunlap. Nella versione originale, Scott Adsit ritorna a prestare la sua voce a Baymax. Tra i doppiatori presenti negli episodi figurano anche Ryan Potter, Maya Rudolph, Emily Kuroda, Lilimar, Zeno Robinson e Jaboukie Young-White.