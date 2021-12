Big Gold Brick: Oscar Isaac, Megan Fox e Andy Garcia nel trailer della commedia nera

Le star Oscar Isaac, Megan Fox e Andy Garcia protagoniste del trailer e del poster della scatenata commedia Big Gold Brick. Nel cast della dark comedy anche Lucy Hale ed Emory Cohen.

A giudicare dal primo trailer, l'ironia e le gag la fanno da padrone in una storia piuttosto sgangherata. Al centro troviamo lo scrittore dilettante Samuel Liston e le sue esperienze con Floyd Deveraux, enigmatico padre di mezza età di due figli che arruola Samuel per scrivere la sua biografia. Ma le circostanze che hanno portato a questo accordo in primo luogo sono piuttosto sorprendenti e gli sforzi per scrivere la biografia saranno ostacolati dal caos.

Big Gold Brick segna il debutto cinematografico del regista Brian Petsos. Oscar Isaac è anche un produttore esecutivo del film insieme a Kristen Wiig.