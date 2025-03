Bif&st 2025, i premi per il cinema italiano: Per amore di una donna di Guido Chiesa è il miglior film

Premio Miglior Regia a Lorenzo Pullega per il film L'oro del Reno

La motivazione espressa dalla giuria: "Per la dimostrata capacità di coinvolgimento dell'anima spettatrice, da fonte a foce, in una pellicola senza tempo. Pullega, in questo film, mette in scena con sensibilità narrativa un divertente gioco di scenari, energico come la corrente di un grande fiume quale è l'umano e screziato Reno".