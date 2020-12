BIFA 2020: Notturno ottiene una nomination ai premi britannici, Saint Maud guida con 17 candidature

Le nomination ai BIFA 2020 sono state annunciate e Saint Maud, thriller psicologico firmato da Rose Glass, ha dominato con 17 nomination e l'italiano Notturno, di Gianfranco Rosi, è in lizza nella categoria dedicata alle opere internazionali.

Alle spalle del progetto, in corsa nelle categorie principali anche grazie all'interpretazion delle attrici Morfydd Clark e Jennifer Ehle, c'è His House di Remi Weekes, che unisce la tematica delle persone che richiedono asilo politico con elementi sovrannaturali.

Le candidature ai British Independent Film Awards hanno tra i propri protagonisti anche Riz Ahmed con ben quattro candidature nelle categorie Miglior Attore, Miglior Sceneggiatore Emergente e Miglior Sceneggiatura grazie a Mogul Mowgli, oltre a essere in corsa grazie al cortometraggio, di cui è autore e protagonista, The Long Goodbye.

La lista delle nomination è la seguente:

Miglior Film Indipendente Britannico

"Calm With Horses" - Nick Rowland, Joe Murtagh, Daniel Emmerson The Father" - Florian Zeller, Christopher Hampton, David Parfitt, Jean louis Livi, Philippe Carcassonne

"His House" - Remi Weekes, Martin Gentles, Edward King, Roy Lee, Aidan Elliott, Arnon Milchan

"Rocks" - Sarah Gavron, Theresa Ikoko, Claire Wilson, Faye Ward, Ameenah Ayub Allen

"Saint Maud" - Rose Glass, Oliver Kassman, Andrea Cornwell

Miglior Regista

Sarah Gavron - "Rocks" [associate Director Anu Henriques]

Rose Glass - "Saint Maud"

Nick Rowland - "Calm With Horses"

Remi Weekes - "His House"

Florian Zeller - "The Father"

Miglior Sceneggiatura

Rose Glass - "Saint Maud"

Theresa Ikoko, Claire Wilson - "Rocks"

Bassam Tariq, Riz Ahmed - "Mogul Mowgli"

Remi Weekes - "His House"

Florian Zeller, Christopher Hampton - "The Father"

Miglior Attrice

Bukky Bakray - "Rocks"

Morfydd Clark - "Saint Maud"

Clare Dunne - "Herself"

Wunmi Mosaku - "His House"

Andrea Riseborough - "Luxor"

Miglior Attore

Riz Ahmed - "Mogul Mowgli"

Ṣọpẹ́ Dìrísù - "His House"

Amir El-masry - "Limbo"

Anthony Hopkins - "The Father"

Cosmo Jarvis - "Calm With Horses"

Miglior Attrice Non Protagonista

Niamh Algar - "Calm With Horses"

Kosar Ali - "Rocks"

Jennifer Ehle - "Saint Maud"

Ashley Madekwe - "County Lines"

Fiona Shaw - "Kindred"

Miglior Attore Non Protagonista

Harris Dickinson - "County Lines"

Barry Keoghan - "Calm With Horses"

Alyy Khan - "Mogul Mowgli"

Merab Ninidze - "The Courier"

D'angelou Osei Kissiedu - "Rocks"

The Douglas Hickox Award (Miglior Regista Esordiente)

Henry Blake - "County Lines"

Rose Glass - "Saint Maud"

Eva Riley - "Perfect 10"

Nick Rowland - "Calm With Horses"

Remi Weekes - "His House"

Miglior Produttore Esordiente

Douglas Cox - "Host" [prodotto inoltre da Emily Gotto, Samuel Zimmerman]

Daniel Emmerson - "Calm With Horses"

Irune Gurtubai - "Limbo" [prodotto inoltre da Angus Lamont]

Oliver Kassman - "Saint Maud" [prodotto inoltre da Andrea Cornwell] Edward King, Martin Gentles - "His House" [prodotto inoltre da Aidan Elliott, Roy Lee, Arnon Milchan]

Miglior Sceneggiatore Esordiente

Riz Ahmed - "Mogul Mowgli" [also Written By Bassam Tariq]

Rose Glass - "Saint Maud"

Theresa Ikoko, Claire Wilson - "Rocks"

Joe Murtagh - "Calm With Horses"

Remi Weekes - "His House"

Miglior Attore Emergente

Niamh Algar - "Calm With Horses"

Kosar Ali - "Rocks"

Bukky Bakray - "Rocks"

Frankie Box - "Perfect 10"

Conrad Khan "County Lines"

Miglior Documentario

"The Australian Dream" - Daniel Gordon, Stan Grant, Sarah Thomson, Nick Batzias, Virginia Whitwell, John Battsek

"Being A Human Person" - Fred Scott, Mike Brett, Steve Jamison, Jo-jo Ellison

"The Reason I Jump" - Jerry Rothwell, Jeremy Dear, Stevie Lee, Al Morrow

"Rising Phoenix" - Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Greg Nugent, John Battsek, Tatyana Mcfadden

"White Riot" - Rubika Shah, Ed Gibbs

The Raindance Discovery Award

"Justine" - Jamie Patterson, Jeff Murphy, Jason Rush, Sarah Drew, Julius Beltrame

"Looted" - Rene Van Pannevis, Kefi Chadwick, Jennifer Eriksson, Jessie Mangum

"One Man And His Shoes" - Yemi Bamiro, Will Thorne

"Perfect 10" - Eva Riley, Jacob Thomas, Bertrand Faivre, Valentina Brazzini

"Rose: A Love Story" - Jennifer Sheridan, April Kelley, Sara Huxley, Matt Stokoe, Rob Taylor, Sophie Rundle

Miglior Cortometraggio Britannico

"Filipiñana" - Rafael Manuel, Naomi Pacifique

"The Forgotten C" - Molly Manning Walker, Jessi Gutch

"The Long Goodbye" - Aneil Karia, Riz Ahmed, Tom Gardner

"Mandem" - John Ogunmuyiwa, Emily Everdee

"Sudden Light" - Sophie Littman, Tom Wood

Miglior Film Indipendente Internazionale

"Babyteeth" - Shannon Murphy, Rita Kalnejais, Alex White

"Les Misérables" - Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti, Toufik Ayadi, Christophe Barral

"Never Rarely Sometimes Always" - Eliza Hittman, Adele Romanski, Sara Murphy

"Nomadland" - Chloé Zhao, Frances Mcdormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey

"Notturno" - Gianfranco Rosi, Donatella Palermo, Paolo Del Brocco, Serge Lalou, Camille Laemlé, Orwa Nyrabia, Eva-maria Weerts

Miglior Casting

Shaheen Baig - "Calm With Horses"

Kharmel Cochrane - "Saint Maud"

Carmen Cuba - "His House"

Dan Jackson - "Limbo"

Lucy Pardee - "Rocks"

Migliore Fotografia

Nick Cooke - "Limbo"

Ben Fordesman - "Saint Maud"

Hélène Louvart - "Rocks"

Annika Summerson - "Mogul Mowgli"

Jo Willems - "His House"

Miglior Costumista

Michele Clapton - "The Secret Garden"

Ruka Johnson - "Rocks"

Tina Kalivas - "Saint Maud"

Michael O'connor - "Ammonite"

Charlotte Walter - "Misbehaviour"

Miglior Montaggio

Julia Bloch - "His House"

Yorgos Lamprinos - "The Father"

Maya Maffioli - "Rocks"

Brenna Rangott - "Host"

Mark Towns - "Saint Maud"

Migliori Effetti Visivi

Agnes Asplund, Martin Malmqvist - "Undergods"

Scott Macintyre, Bariş Kareli, Kristyan Mallett - "Saint Maud"

Pedro Sabrosa, Stefano Pepin - "His House"

Miglior Trucco e Acconciature

Jacquetta Levon - "Saint Maud "

Sharon A Martin - "His House"

Ivana Primorac - "Ammonite"

Nora Robertson - "Rocks"

Jill Sweeney - "Misbehaviour"

Miglior Colonna Sonora

Roque Baños - "His House"

Paul Corley - "Mogul Mowgli"

Nainita Desai - "The Reason I Jump"

Connie Farr, Emilie Levienaise-farrouch - "Rocks"

Adam Janota Bzowski - "Saint Maud"

Miglior Production Design

Jacqueline Abrahams - "His House"

Cristina Casali - "Misbehaviour"

Peter Francis - "The Father"

Marketa Korinkova, Elo Soode - "Undergods"

Paulina Rzeszowska - "Saint Maud"

Miglior Sonoro

Adrian Bell, Glenn Freemantle, Frank Kruse, Brendan Nicholson, Richard Pryke - "His House"

Paul Davies - "Saint Maud"

Paul Davies, Robert Farr, Nigel Albermaniche, Ian Morgan - "Mogul Mowgli"

Nick Ryan, Ben Baird, Sara De Oliveira Lima - "The Reason I Jump"