Biancaneve: Rachel Zegler, star di West Side Story, sarà la principessa nel film live-action Disney

Biancaneve tornerà sul grande schermo con un film live-action e la protagonista sarà l'attrice Rachel Zegler, recentemente star di West Side Story.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila della Disney e le riprese dovrebbero iniziare nel 2022.

Alla regia della nuova versione cinematografica della storia della principessa Biancaneve ci sarà Marc Webb, mentre Marc Platt è impegnato nella produzione.

Il regists, annunciando la scelta dell'attrice, ha dichiarato: "Le straordinari capacità vocali di Rachel Zegler sono solo l'inizio dei suoi doni. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno una parte integrale della riscoperta della gioia in questa storia classica della Disney".

Il film animato degli anni '30 dedicato alla storia di Biancaneve e i sette nani verrà adattato per il grande schermo in una nuova versione che potrà contare su nuove canzoni originali creati da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.

Secondo quanto riporta il sito di Deadline, i produttori del film sono stati colpiti molto positivamente dall'audizione di Rachel Zegler e la visione in anteprima di West Side Story ha completamente convinto lo studio che fosse l'attrice giusta per interpretare l'iconico ruolo.