Biancaneve: Rachel Zegler incontra i Sette Nani nel trailer del remake in live-action Disney

È stato ufficialmente diffuso in streaming il nuovo trailer del remake live-action di Biancaneve della Disney, nel quale sentiamo finalmente tutta la potenza della voce di Rachel Zegler, incontriamo i sette nani e la malvagia Regina di Gal Gadot.

Il film è diretto da Marc Webb (500 giorni insieme, The Amazing Spider-Man) ed è l'ultimo remake della Disney dei suoi classici d'animazione. Dopo l'originale del 1937, Biancaneve e i sette nani, questa nuova iterazione della storia segue Biancaneve dopo che la gelosa regina cattiva, che è anche sua madre, ordina il suo omicidio. Biancaneve scappa in una foresta e scopre la magia dei sette nani in un cottage.

Dopo l'esordio cinematografico nel remake di West Side Story di Steven Spielberg, la Zegler torna a cantare sul grande schermo. Gadot, come detto, interpreta la regina cattiva insieme a Andrew Burnap, Martin Klebba e Ansu Kabia. La sceneggiatura è scritta da Greta Gerwig (Barbie) e Erin Cressida Wilson (La ragazza del treno).

Biancaneve e le polemiche online

Negli ultimi anni, il film è stato oggetto di molte polemiche. Nel gennaio 2022, Peter Dinklage aveva criticato il modo in cui il film raffigurava i nani, e la Disney aveva risposto con una dichiarazione in cui affermava che avrebbe consultato la comunità.

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Da allora, la Zegler è stata presa di mira da molti gruppi di destra e troll su internet dopo che aveva criticato la storia originale poiché concentrata esclusivamente sulla ricerca dell'amore da parte di Biancaneve.

In un articolo pubblicato su Variety, Zegler aveva dichiarato: "La storia d'amore è molto importante. Molte persone hanno scritto che non stavamo più facendo [quella trama], ma l'abbiamo sempre fatta; semplicemente non era quello di cui parlavamo quel giorno". Snow White uscirà nelle sale il 21 marzo 2025.