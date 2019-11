Biancaneve e il cacciatore: stasera in tv su Italia 1 il film con Kristen Stewart

Biancaneve e il cacciatore torna stasera su Italia 1 alle 21:20. Il film rilegge la nota favola per bambini resa immortale dal classico Disney targato 1937, ampliandone però più i lati fantasy grazie anche all'utilizzo di effetti visivi speciali di prim'ordine e ad una interpretazione più adatta ai tempi dell'eroina della storia, non più vista come una spaurita fanciulla in fuga, ma come donna determinata e di carattere.

Proprio per questo motivo è stata scelta Kristen Stewart, all'epoca ancora legata al ciclo dei vampiri romantici di Twilight e che, proprio durante le riprese di quest'opera ha avuto una breve liaison con il regista, Rupert Sanders.

La storia di Biancaneve e il cacciatore segue in parte le vicende che già conosciamo. Dopo la morte del padre, Re Magnus, Biancaneve (Kristen Stewart) viene tenuta prigioniera per anni dalla malvagia matrigna Ravenna (una Charlize Theron di rara perfidia) in una torre del castello. La ragazza cresce e diventa sempre più bella, scatenando l'invidia dalla regina che invano chiede al suo specchio se sia lei la più fulgida del reame. L'unica strada per la donna è quella di uccidere la ragazza, in modo tale da poter prendere anche il suo cuore e divetare immortale. Ma Biancaneve fugge e la crudele sovrana le lancia alle calcagna un cacciatore, Eric. Ovviamente le cose prenderanno una piega ben diversa. A questo aggiungiamo che i sette nani sono una masnada di ladruncoli, che il cacciatore tira spesso su il gomito e che Biancaneve usa le spade meglio di un cavaliere. Fiaba si ma con girl power a iosa insomma.

Charlize Theron si osserva nello specchio magico in una scena de Biancaneve e il cacciatore

Il resto del cast è composto da Chris Hemsworth, ovvero il cacciatore, mentre tra i nani troviamo: Ray Winston, Nick Frost e soprattutto Bob Hoskins, nel suo ultimo ruolo della carriera prima del ritiro dalle scene a causa del morbo di Parkinson.