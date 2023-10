Biancaneve: arriva la versione 'conservatrice' del Daily Wire con la YouTuber Brett Cooper

Svelata la versione conservatrice di Biancaneve: il Daily Wire unisce le forze con la YouTuber Brett Cooper per contrastare una 'Disney sempre più woke'.

Il Daily Wire, la società fondata dal commentatore politico Ben Shapiro, ha annunciato di aver iniziato a lavorare ad un film live-action basato sulla storia di Biancaneve, in risposta alle critiche dei conservatori di destra riguardo al prossimo film live-action di Disney sulla celebre fiaba dei Fratelli Grimm.

Intitolato "Biancaneve e la Regina Malvagia", il film ha come protagonista Brett Cooper nei panni della principessa. "È una storia su una principessa e un principe, sulla bellezza e la vanità, sull'amore e il suo potere di farci risorgere dalla morte alla vita", ha dichiarato Jeremy Boreing, co-fondatore di Daily Wire.

"Si tratta della nostra stessa versione di un'antica fiaba". Boreing ha fatto l'annuncio al momento del lancio di Bentkey, il nuovo marchio di intrattenimento per bambini di Daily Wire che punta a sfidare Disney+. Questa nuova piattaforma è nata a causa della frustrazione che i conservatori provano per lo stampo "woke" dei nuovi titoli per bambini del celebre gigante dell'intrattenimento.

"Disney ha impiegato 100 anni per arrivare dov'è adesso", ha aggiunto Boreing. "Sappiamo di non essere ciò che Disney è oggi, ma speriamo che col tempo possiamo diventare ciò che erano, un tempo: uno studio piccolo con grandi idee e il coraggio di perseguirle... Mentre Disney continua a usare il nome di Walt, hanno completamente abbandonato il suo retaggio".