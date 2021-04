Bianca Guaccero positiva al Covid: l'annuncio a Detto Fatto in diretta

Bianca Guaccero è stata assente a Detto Fatto a causa del Covid: la conduttrice, collegandosi da casa, ha spiegato al pubblico che ha contratto il virus nonostante sia stata sempre molto attenta.

Detto Fatto, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:15 su Rai2, per qualche giorno dovrà fare a meno di Bianca Guaccero, l'attrice è risultata positiva al Covid. La conduttrice pugliese si è collegata da casa per salutare i colleghi in studio e, soprattutto, il pubblico da casa che ha voluto rassicurare dicendo: "per il momento sto bene, ho solo un poco di febbre e un pochino di tosse".

Il programma oggi è stato condotto da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian a cui Bianca ha detto: "Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia piacere. Vi ringrazio per supportarmi sempre". Subito dopo la Guaccero ha spiegato i motivi della sua assenza: "purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione. Non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo, stiamo vivendo il picco della pandemia e purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus".

Bianca Guaccero subito dopo ha spiegato quali sono stati i suoi primi sintomi: "Ieri mi sono svegliata con un po' di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C'è una grande percentuale che mi dice che l'ho beccato anche io. Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Ho fatto anche un appello social per la mia Regione ma in generale per tutti, per stare attenti. Evidentemente non bisogna mai mai mai mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere".

L'attrice pugliese pochi giorni fa dalla pagina Facebook del sindaco di Bitonto aveva lanciato un appello ai suoi concittadini invitandoli a stare a casa dicendo: "la Puglia sta vivendo un momento molto difficile per la pandemia, dobbiamo riflettere e non essere superficiali, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire perché non siamo responsabili solo della nostra salute, Questo virus ci mette in contatto con il tasso di altruismo che è in ognuno di noi".