Bianca Guaccero: addio a Detto Fatto e Rai2 per approdare a TV8?

Bianca Guaccero dirà addio per sempre Detto Fatto e Rai2 per trasferirsi a TV 8? La conduttrice pugliese avrebbe deciso di passare alla rete del gruppo Sky anche perché il programma pomeridiano sembra a forte rischio cancellazione, visto l'indice di gradimento piuttosto deludente.

Detto Fatto sembra destinata a sparire dai palinsesti RAI, il secondo canale vorrebbe rinnovarsi, rivolgersi a un pubblico più giovane, senza pestare i piedi a Rai1. Così Bianca Guaccero, come un bravo calciatore in scadenza di contratto, si sta guardando attorno e sembra ormai decisa a lasciare la TV di Stato per approdare a TV8.

LA TV generalista che fa capo a Sky avrebbe proposto alla presentatrice di diventare la conduttrice di un programma quotidiano, Bianca accompagnerebbe gli spettatori di TV8 durane tutta la mattinata. Nella stessa emittente lavora anche Giovanni Ciacci che ha lasciato Detto Fatto sbattendo la porta con dichiarazioni che non hanno fatto piacere alla presentatrice pugliese tra cui: "Il programma è finito con l'andata via di Caterina Balivo", oppure "Bianca? Per me una vale l'altra".