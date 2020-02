Beyoncé e Jay-Z restano seduti durante l'inno nazionale al Super Bowl 2020

Durante il Super Bowl 2020 Beyoncé e Jay-Z erano tra il pubblico e hanno assistito all'inno nazionale cantato da Demi Lovato restando seduti al loro posto mentre il resto del pubblico si è alzato in piedi come da tradizione.

La super star internazionale e suo marito erano con la figlia Blu Ivy tra il pubblico dell'evento all'Hard Rock Stadium di Miami, ma non hanno imitato il resto del pubblico nell'alzarsi durante l'inno nazionale. L'interpretazione entusiasmante di Demi Lovato ha emozionato tutto lo stadio tranne, a quanto pare, la coppia superstar della musica internazionale.

Beyoncé and Jay Z watching Demi perform the National Anthem at the #SuperBowl in Miami, FL - February 2nd pic.twitter.com/02B3mMh2jP — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) February 3, 2020

Il video, che è stato diffuso online da TMZ, ha scatenato numerosi commenti sui social media, anche perché Jay-Z, che ha co-prodotto lo spettacolo di mezz'ora quest'anno con i cantanti Jennifer Lopez e Shakira, ha collaborato con la National Football League (NFL) l'anno scorso attraverso la sua compagnia Roc Nation. L'icona rap, che ha appoggiato la decisione di Colin Kaepernick di inginocchiarsi durante l'inno nazionale per protestare contro la brutalità della polizia, ha subito un contraccolpo sulla partnership, con i critici che lo accusavano di tradire la lotta dell'ex giocatore per l'uguaglianza razziale.

In un'intervista al New York Times, pubblicata il giorno prima del Super Bowl, Jay-Z ha commentato le critiche che la stampa gli ha rivolto in merito confessando di poter sopportare i commenti negativi: "Fintanto che le persone reali vengono ferite ed emarginate e perdono membri della famiglia, allora sì, posso fare un sopportare un po' di stampa negativa".

Golden Globe 2020, Beyoncé e Jay-Z portano lo champagne da casa: ecco perché