Beyoncé, Jay-Z e l'altra: lo sguardo fulminante diventa virale

Lo sguardo fulminante di Beyoncè può avere molte forme e Jay-Z, siamo sicuri, le conoscerà tutte, ma da ieri sera i fan della coppia si sentiranno sicuramente più edotti sull'argomento.

Il motivo? Da rintracciare durante la terza partita delle finali NBA tra Toronto Raptors e Golden State Warriors, quando una donna misteriosa ha cominciato a parlare insistentemente con Jay-Z ignorando completamente "l'ostacolo" di Beyoncé Knowles che era seduta tra loro due. Chi è l'altra? Non una perfetta sconosciuta perchè si tratta di Nicole Curran, che è proprietaria, insieme al marito Joe Lacob, dell'intera squadra dei Golden State Warriors.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) 6 giugno 2019

Ai fan non è certo sfuggito lo sguardo di Queen B, magari non proprio furente ma di sicuro molto, molto scocciato. E c'è poi quel gesto, quel tentativo di "sistemarsi" meglio sulla sua poltroncina che è stato interpretato, dai tanti che hanno condiviso e commentato l'accaduto sui sociale, come un modo per ribadire la sua presenza, che non può certo essere ignorata. A far sorridere tutti, però, è stata la faccia di Jay-Z che, come in molti hanno scritto nei commenti al video, ha tutta l'aria di chi dormirà sul divano una volta tornati a casa.

La clip è naturalmente diventata virale in una manciata di ore. Che si tratti di un fastidio reale o solo immaginato dai fan nessuno potrà mai dirlo con certezza.

Quello che è sicuro, però, è che Beyoncè può contare su una fanbase davvero agguerrita che spesso, purtroppo, infrange il limite tra pubblico e privato, tra ironia e maleducazione. Dopo la pubblicazione della clip, le pagine social di Nicole Curran sono state prese d'assalto da alcuni sostenitori della cantante che hanno intimato alla signora Lacob di lasciare in pace Queen B e la sua famiglia. Peccato, all'inizio era una storiella dal potenziale divertente.

