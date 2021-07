Beyoncé e Jay-Z, in fiamme la loro villa di New Orleans: incendio doloso?

La villa di New Orleans di Beyoncé e Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l'incendio, è servito l'intervento di ben ventidue pompieri.

La villa del Garden District di New Orleans appartenente a Beyoncé e a Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l'incendio, è servito l'intervento di ben ventidue pompieri. I danni non sono stati ancora quantificati. Ciò che è noto è che la dimora ha un valore di circa 2 milioni e mezzo di dollari.

Come riportato da The Washington Post, un poliziotto del New Orleans Police Department ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione su un possibile sospetto, accusato di incendio doloso. Il portavoce della coppia ha dichiarato al New York Post: "Se i vigili del fuoco non fossero arrivati ​​lì subito, sarebbe potuto andare molto peggio. È una casa storica". Beyoncé Knowles e Jay-Z non si trovavano nell'abitazione al momento dell'incendio.

Per placare l'ira delle fiamme sono intervenuti ben ventidue pompieri, necessari per evitare feriti ed evacuazioni. Per estinguere l'incendio sono servite ben due ore che hanno strenuamente impegnato i vigili del fuoco. L'edificio è stato costruito nel 1925 come chiesa presbiteriana e ha, poi, assunto le funzioni di scuola di danza. Infine, è stato convertito in dimora di lusso. L'abitazione è stata definita perfetta per persone creative e per chi ha esigenza di vivere in spazi molto ampi.

Homecoming - A Film by Beyoncé: Beyoncé in un momento del documentario

Secondo quanto riportato dall'agenzia immobiliare Zillow, la proprietà ha sette camere da letto, otto bagni e consente un'eccellente vista sulla città. Acquistata da Sugarcane Parkin nel 2015, compagnia californiana posseduta da Beyoncé e gestita da sua madre, Celestine Lawson.

Lo scorso marzo, Beyoncé è entrata nella storia per aver vinto il suo 28esimo Grammy Award, più di quanti ne abbia qualsiasi altra artista donna. La pop star ha dichiarato: "Sono così onorata ed eccitata. Black Parade è un modo per celebrare tutte le bellissime regine di colore che continuano sempre a ispirare me e il mondo".